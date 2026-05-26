В Приемной Президента РФ в Севастополе состоится прием по вопросам налогового законодательства

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:08 26.05.2026

И.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по г. Cевастополю Екатерина Земченко 27 мая 2026 года с 10:00 до 12:00 проведет личный прием граждан в приёмной Президента Российской Федерации в городе федерального значения Севастополь по адресу: г. Севастополь, пл. Нахимова, д.1.

Прием осуществляется во исполнение распоряжения полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе от 15.09.2025 № А52-59р.

Личный приём заявителей проводится по обращениям, содержащим вопросы, решение которых входит в компетенцию налоговых органов.

Запись на личный прием производится по телефону: +7 (8692) 77-01-00 (доб. 1100).

Гражданам, обратившимся на личный прием, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

