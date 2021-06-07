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В пригороде Ялты нашли ребёнка-потеряшку. Вернули родителям
фото: Myriams-Fotos (pixabay.com)

В пригороде Ялты нашли ребёнка-потеряшку. Вернули родителям

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:25 07.06.2021

В дежурную часть полиции Ялты поступило тревожное сообщение от одного из местных жителей. Мужчина рассказал о найденном в пригороде Ялты ребенке, который постоянно плакал и ничего не мог рассказать о себе и своих родителях.

Участковые уполномоченные полиции незамедлительно выехали в указанное место. Стражи порядка успокоили мальчика и спустя какое-то время сумели выяснить его возраст, имя и район проживания. После этого они приступили к поискам родителей. Оперативное реагирование позволило в короткое время разыскать маму малолетнего ребенка, которая в это время безуспешно пыталась найти сына самостоятельно. Как выяснили у женщины инспекторы по делам несовершеннолетних, ей в выходной день по служебной необходимости срочно пришлось уехать на работу, поэтому она оставила 4-летнего ребенка на улице гулять с 11-летним братом. Очевидно, старший ребенок отвлекся и потерял из виду малолетнего «путешественника», который отправился гулять по улицам города, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Полицейскими было установлено, что во время пребывания без присмотра противоправных действий в отношении малолетнего ребенка не совершалось.

Специалистами подразделения по делам несовершеннолетних с мамой малыша проведена профилактическая беседа. В отделе полиции женщина поблагодарила полицейских за помощь и оказанную заботу.

В пригороде Ялты нашли ребёнка-потеряшку. Вернули родителям

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