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В пригороде Керчи правоохранители ликвидировали наркоплантацию  

В пригороде Керчи правоохранители ликвидировали наркоплантацию  

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:06 03.11.2020

В Керчи полиции я и ФСБ провели совместную операции, в результате которой задержан местный житель, подозреваемый в преднамеренном культивировании наркосодержащих растений, а также хранении наркотиков в крупном размере.

Установлено, что 34-летний мужчина на территории принадлежащего ему домовладения занимался выращивания побегов конопли, применяя методы селекции, осуществляя регулярный их полив и подкормку, а также рыхление почвы и удаление сорняков, — сообщили в МВД по РК.

В пригороде Керчи правоохранители ликвидировали наркоплантацию  Наркоплантация была обустроена вполне профессионально и, можно сказать, «с любовью». Для получения большого урожая мужчина использовал парники, расположенные на приусадебном участке, а также теплицу, сконструированную из поликарбоната.

Помимо живых растений, у задержанного обнаружен готовый продукт подпольного производства. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества в высушенном и готовом к употреблению виде являются наркотическим средством марихуана, общей массой почти 10 килограммов. Запрещенные вещества хранились в сарае и гараже, они были подвешены в несколько мешков.

Сотрудниками УМВД России по г. Керчи в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере) ст. и 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), — отметили в МВД по РК.

В пригороде Керчи правоохранители ликвидировали наркоплантацию  

«Наркоплантатору» грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Фото: МВД по РК.

 

В пригороде Керчи правоохранители ликвидировали наркоплантацию  

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