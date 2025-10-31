Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В пригороде Севастополя введён карантин — куница напала на человека
Новости Республики
В пригороде Севастополя введён карантин - куница напала на человека
иллюстрация: stocksnap.io

В пригороде Севастополя введён карантин — куница напала на человека

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:11 31.10.2025

Куница, зараженная бешенством, залезла в дом и покусала мужчину в горном селе около Севастополя, во всем муниципалитете введен карантин, сообщили в правительстве региона.

В госветслужбу поступило обращение от частного лица, проживающего в районе села Родного, которого ночью покусала дикая куница, забравшаяся в дом через приоткрытое окно. Утром во дворе обнаружили труп животного и доставили его в ветеринарную лабораторию, где и подтвердили вирус бешенства, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший проходит лечение. А в Терновском муниципальном округе введен карантин по бешенству, государственной ветеринарной службой проводятся все необходимые мероприятия: клинический осмотр и профилактическая вакцинация собак и кошек, а также восприимчивых сельскохозяйственных животных и другие.

Узнайте больше:  Севастополь: с 2026 года упростят предоставление региональной социальной доплаты к пенсии

источник: ТАСС

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x