В пригороде Севастополя введён карантин — куница напала на человека

Куница, зараженная бешенством, залезла в дом и покусала мужчину в горном селе около Севастополя, во всем муниципалитете введен карантин, сообщили в правительстве региона.

В госветслужбу поступило обращение от частного лица, проживающего в районе села Родного, которого ночью покусала дикая куница, забравшаяся в дом через приоткрытое окно. Утром во дворе обнаружили труп животного и доставили его в ветеринарную лабораторию, где и подтвердили вирус бешенства, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший проходит лечение. А в Терновском муниципальном округе введен карантин по бешенству, государственной ветеринарной службой проводятся все необходимые мероприятия: клинический осмотр и профилактическая вакцинация собак и кошек, а также восприимчивых сельскохозяйственных животных и другие.

источник: ТАСС

