В приграничных районах Крыма установлен высокий уровень террористической опасности

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о том, что в приграничных районах Крыма, на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов вводится высокий («желтый») уровень террористической опасности.

В связи с проведением Вооруженными Силами России специальной военной операции и возможными провокациями пособников киевского режима более актуальными становятся вопросы антитеррористической защищенности республики и ее граждан. Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого («желтого») уровня террористической опасности.

Эта мера носит исключительно профилактический характер. Обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами. Республика живет в штатном режиме.

Режим будет действовать 15 суток до 20 часов 00 минут 26 апреля 2022 года. В это время правоохранительными органами, органами безопасности, исполнительными органами государственной власти Республики Крым, а также органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым будут приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства. Ограничений в повседневной жизни граждан это не повлечет.

Информация об отмене высокого «желтого» уровня террористической опасности будет доведена дополнительно. Убедительно прошу крымчан проявлять бдительность. В случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов сразу сообщайте об этом в правоохранительные органы. Еще раз заверяю вас, что у нас имеется достаточно сил и средств для обеспечения безопасности наших граждан, — говорится в комментарии Главы Крыма.