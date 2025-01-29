В приложении «Госуслуги Дом» теперь есть функция гостевого доступа

В мобильном приложении «Госуслуги Дом» с версии 3.8.0 появилась новая функция гостевого доступа. Цифровое решение на базе ГИС ЖКХ развивает АО «Оператор информационной системы». Уже более 21,6 тысяч севастопольцев стали пользователями мобильного приложения «Госуслуги Дом».

После обновления собственники многоквартирных и индивидуальных домов могут предоставить доступ к своему жилью другим пользователям, не являющимся владельцами. Это решение упрощает помощь родственникам, друзьям или арендаторам в передаче показаний, оплате счетов и подаче заявок в управляющие компании.

С помощью гостевого доступа можно:

передавать показания счетчиков;

оплачивать ЖКУ;

писать обращения в управляющую компанию и другие службы;

заказывать проверку счетчиков;

смотреть отчеты по капитальному ремонту. Узнайте больше: 86% крымчан выступают за бесплатное профобразование старшеклассников При этом существует ограничение на ряд функций. Только владельцам останутся доступными: голосование на общих собраниях;

общение в домовых чатах;

страхование недвижимости. Гостевой доступ работает таким образом, что собственник предоставляет доступ в приложении «Госуслуги Дом» через телефон, связанный с аккаунтом на Госуслугах. Гость получает уведомление в приложении, и у него появляется новый объект в приложении с пометкой «Гостевой доступ». Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить приложение до версии 3.8.0. Напомним, что приложение доступно в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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