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В проект нового КоАП РФ внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Фото: pxhere.com

В проект нового КоАП РФ внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:59 30.05.2020

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Соответствующая норма содержится в проекте нового КоАП, размещенном Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе «по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей».

Комментируя эту норму, замминистра юстиции Денис Новак заявил «Интерфаксу», что «санкции не затронут большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок».

Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле, — сказал Новак.

В настоящее время КоАП не предусматривает наказания за отказ от прививок.

В свою очередь, Роспотребнадзор разъяснил, что предлагаемые в КоАП РФ поправки со штрафом за отказ от вакцинации касаются не всех граждан.

Эти меры относятся только к некоторым работникам, для которых вакцинация обязательна в силу закона,- отметили в ведомстве.

Однако Роспотребнадзор напоминает о нормах закона об иммунопрофилактике, согласно которому отсутствие прививки может повлечь за собой отказ в приеме на работу или отстранение от работ, «выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями». Перечень таких работ устанавливает Правительство РФ. В него входят работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и т.д.

В проект нового КоАП РФ внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

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