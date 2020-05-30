В проект нового КоАП РФ внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Соответствующая норма содержится в проекте нового КоАП, размещенном Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе «по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей».

Комментируя эту норму, замминистра юстиции Денис Новак заявил «Интерфаксу» , что «санкции не затронут большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок».

Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле, — сказал Новак.

В настоящее время КоАП не предусматривает наказания за отказ от прививок.

В свою очередь, Роспотребнадзор разъяснил, что предлагаемые в КоАП РФ поправки со штрафом за отказ от вакцинации касаются не всех граждан.

Эти меры относятся только к некоторым работникам, для которых вакцинация обязательна в силу закона,- отметили в ведомстве.

Однако Роспотребнадзор напоминает о нормах закона об иммунопрофилактике, согласно которому отсутствие прививки может повлечь за собой отказ в приеме на работу или отстранение от работ, «выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями». Перечень таких работ устанавливает Правительство РФ. В него входят работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и т.д.