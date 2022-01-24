В Программе туристического кешбэка участвуют более 200 крымских отелей и санаториев

Пятый этап продаж Программы продлится до 12 апреля.

На пятом этапе Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок, разработанной Ростуризмом, выросло количество предложений для туристов, планирующих отдых в Крыму, в сравнении с прошлыми этапами Программы. Так, свои предложения на сайте мирпутешествий.рф представили 207 крымских средств размещения, в том числе 37 санаториев.

Первые данные продаж туроператоров по акции с кешбэком за туры по России показали высокий спрос на курорты юга РФ. Крым также вошел в число лидеров. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), третье место в общем рейтинге пятой волны кешбэка занимает отдых в Крыму и горнолыжные туры на курорты России (с долей в продажах туркомпаний от 6% до 14%).

На предыдущих этапах Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок Крым также был признан одним из самых популярных направлений. По данным министерства курортов и туризма РК, на первом этапе за неделю продаж было куплено 1 125 путевок в 79 крымских отелях. На втором этапе Программы в Крым было приобретено более 9,5 тыс. путевок, из них порядка половины пришлось на санаторно-курортное оздоровление, в том числе на программы по оздоровлению и восстановлению после COVID- 19. Во втором этапе Программы приняли участие 85 объектов размещения, в том числе санаторно-курортные комплексы и 16 санаториев. Участниками последующих этапов Программы от Крыма стали более 140 средств размещения, в том числе порядка 20 санаториев.

Мы фиксируем растущий устойчивый спрос на участие в Программе туристического кешбэка как со стороны бизнеса, так и со стороны гостей и жителей Крыма. На сегодня число участников — средств размещения выросло в 2,6 раза в сравнении с первым этапом Программы. И количество вовлечённых в программу отелей и санаториев будет только расти. Для Крыма участие в туристическом кешбэке крайне интересно, поскольку это позволяет активизировать сезон оздоровления, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Напомним, что 18 января 2022 года стартовал пятый этап продаж, который продлится до 12 апреля. Забронировать отдых можно до 30 апреля. Субсидия в виде кешбэка будет начислена за туристические услуги, оплаченные с 18 января по 12 апреля. Для получения кешбэка перед оплатой необходимо зарегистрировать карту «Мир» банка-участника в Программе лояльности платёжной системы «Мир». Максимальная сумма кешбэка за одну оплату — 20 000 рублей придет в течение 5 дней с момента оплаты. Получить субсидию можно неограниченное число раз, если поездки и проживание в гостинице планируются от 2 ночей.

По материалам пресс-службы министерства курортов и туризма РК.

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