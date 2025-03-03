В программу «Севастополь — город героев» заявились более 500 участников

524 человека подали заявки на участие в региональной образовательной программе «Севастополь — город героев». 172 из них уже написали эссе, остальные — в процессе заполнения анкеты. Об этом в ходе аппаратного совещания доложил губернатору директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

Мы не ограничивали круг соискателей на участие в образовательной программе. 485 — это большинство поданных заявок поступило от севастопольцев. Остальные заявки пришли из Республики Крым, Москвы,Ставрополя, Хабаровского края, Приморский края, Краснодарского края, Запорожской области, Донецкой народной республики. Отклик достаточно серьезный. Проблемных вопросов при регистрации не возникает, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Сергея Бездольного.

Все участники, завершив регистрацию, получат возможность пройти онлайн-обучение. Заявку можно подать до 31 марта на сайте Правительства Севастополя, в любом МФЦ, администрации муниципалитета, в офисе «Мой бизнес» или в филиале фонда «Защитники Отечества» на Карантинной, 45.

«Было получено и обработано порядка 90 обращений участников СВО по самым разным вопросам, от комплектации документов до технических нюансов заполнения анкеты, времени, сроках подачи заявок. Люди получили профессиональную консультацию», — уточнил директор департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный.

Также для консультаций и технической поддержки участников работает круглосуточная «горячая линия»:

122 доп. 9 (круглосуточно);

+7 (8692) 54-19-88 (в рабочее время);

+7 (8692) 41-30-80 (в рабочее время).

Напомним, 12 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о старте региональной программы «Севастополь — Город Героев».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя