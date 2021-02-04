В прошлом году через Центры занятости работу нашли более 22 тысяч крымчан

В 2020 году в крымские Центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратились 97 662 гражданина, трудоустроено 22 483 человека. В целом же статистика такова:

Направлены на общественные работы, которые проводились за счет работодателя, 1472 незанятых и безработных гражданина.

87 318 граждан и работодателей проинформированы о положении на рынке труда, с 40 362 гражданами проведены профориентационные мероприятия в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства и профессионального обучения. 366 человек открыли собственное дело, получив соответствующую единовременную финансовую помощь.

2280 безработным оказана психологическая поддержка, 2310 – услуга по социальной адаптации на рынке труда. Кроме того, организовано обучение востребованным профессиям для 1517 граждан.

За 2020 год временно трудоустроены 853 подростка в свободное от учебы время и 482 безработных гражданина, испытывающих трудности в поиске работы, включая безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

Уровень регистрируемой безработицы в республике составляет 5,2 %. В 2020 году работодателями заявлена информация о 74545 свободных рабочих местах (вакантных должностях), всего в банке вакансий находились 87 711 рабочих мест. Актуальными остаются 13886 рабочих мест, на которые претендуют 46389 соискателей работы. Таким образом, на 1 вакансию претендует более 3 соискателей работы, — отмечают в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РК.

В настоящее время соответствующим постановлением Совета министров Республики Крым утвержден Комплекс мер по восстановлению численности занятого населения на рынке труда Крыма, мероприятиями которого будет охвачено 64599 человек, в результате чего 46677 человек к концу года будут трудоустроены, сохранят рабочие места, оформят статус самозанятого либо откроют собственное дело. Общая численность занятого населения к концу 2021 года должна составить 878 тысяч человек.

фото: по информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты РК