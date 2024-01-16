В прошлом году в Крыму установили 316 новых остановочных павильонов

В Крыму с начала 2023 года установлено 316 новых автопавильонов в рамках выполнения работ по содержанию автомобильных дорог Республики Крым.
Работы велись во всех муниципальных образованиях республики. Так в Симферопольском районе установлен 51 остановочный павильон, в Ленинском – 32, в Сакском – 27 и в Белогорском районе – 21 павильон и т.д. Кроме того, в рамках содержания дорожных объектов ведутся регулярные работы по ремонту и покраске существующих автопавильонов. Системный контроль за выполнением работ по содержанию автомобильных дорог выполняет ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.
По информации пресс-службы Министерства транспорта Республики Крым
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С тегами: инфраструктура Крыма