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В прошлом году в у установили 316 новых остановочных павильонов
фото: пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым

В прошлом году в Крыму установили 316 новых остановочных павильонов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:42 16.01.2024

В Крыму с начала 2023 года установлено 316 новых автопавильонов в рамках выполнения работ по содержанию автомобильных дорог Республики Крым.

Работы велись во всех муниципальных образованиях республики. Так в Симферопольском районе установлен 51 остановочный павильон, в Ленинском – 32, в Сакском – 27 и в Белогорском районе – 21 павильон и т.д. Кроме того, в рамках содержания дорожных объектов ведутся регулярные работы по ремонту и покраске существующих автопавильонов. Системный контроль за выполнением работ по содержанию автомобильных дорог выполняет ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК. 

По информации пресс-службы Министерства транспорта Республики Крым 

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