В прошлом году в Севастополе улучшили условия проживания почти 18 тысяч горожан

По итогам прошедшего года в общей сложности выполнено 1005 видов работ в 216 многоквартирных домах, включая как подготовку проектно-сметной документации, так и непосредственно строительно-монтажные работы.

В прошлом году строители завершили ремонт кровель в 79 домах. Также обновлены 26 фасадов, отремонтированы 22 фундамента и приведены в порядок 6 подвальных помещений, что напрямую влияет на долговечность и безопасность жилых зданий.

Особое внимание уделено внутридомовым инженерным системам — одному из самых чувствительных для жителей направлений. В 48 многоквартирных домах выполнено 277 работ, связанных с ремонтом систем водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения.

Общий уровень исполнения краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта за 2025 год составил 99,31%. Выполненные мероприятия улучшили условия проживания порядка 18 тысяч севастопольцев только в прошлом году. С момента реализации программы капремонта жизнь 159 тысяч севастопольцев стала безопаснее и комфортнее. Кроме того, работы способствовали сохранению жилищного фонда, повышению его энергоэффективности, комфортности и безопасности.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя