В прошлом году вдвое больше работодателей впервые обратились в Кадровый центр Севастополя

В прошлом году Кадровый центр «Работа России» Севастополя принял заявления от 1,1 тысячи работодателей, которые ранее не пользовались услугами службы занятости. Для сравнения — в 2024 году таких компаний было около 520.

Одновременно выросло и количество вакансий. За год работодатели заявили 18,2 тысячи предложений о работе — это на 40% больше, чем годом ранее. Сегодня Кадровый центр Севастополя сотрудничает более чем с 4 тысячами работодателей.

Все меры поддержки направлены на то, чтобы работодатели могли быстрее находить сотрудников и закрывать кадровую потребность. За каждой компанией закреплен персональный кадровый консультант, который помогает подобрать кандидатов под конкретные вакансии, — рассказала начальник отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям Кадрового центра «Работа России» Севастополя Виктория Кикоть.

Для работодателей регулярно проводятся ярмарки вакансий и открытые отборы. В 2025 году специалисты Кадрового центра организовали 25 специализированных мероприятий, в которых приняли участие более 120 работодателей.

В прошлом году в нашем центре начал работу Клуб работодателей «Горизонты возможностей». Это площадка для общения и обмена опытом между работодателями туристической и гостиничной сфер, винодельческими предприятиями и образовательными организациями. Участники обсуждают кадровые вопросы и совместно ищут решения — от целевого обучения до подготовки специалистов под конкретные задачи бизнеса. Создание клуба стало частью работы с работодателями в рамках национального проекта «Кадры», – подчеркнула директор Кадрового центра Севастополя Ирина Стратий.

Дополнительные возможности дает и доступ к банку резюме, включая специалистов, которые уже трудоустроены, но рассматривают смену работы. Все активнее используются такие форматы, как переобучение соискателей под конкретные вакансии и заключение договоров на целевое обучение с абитуриентами и студентами вузов и колледжей.