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В путешествие? Популярные виды креативного туризма в России
фото: pikist.com

В путешествие? Популярные виды креативного туризма в России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:15 02.05.2024

Сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ узнал, что каждый пятый россиянин в возрасте от 18 до 24 лет готов отправиться в креативное путешествие по России. При этом до 46% российской молодёжи выбирает экскурсионный и пляжный отдых, а 18% планируют походы и поездки на горнолыжные курорты. К такому выводу пришли исследователи из Ipsos и эксперты «Сети Креативного Туризма».
  1. Ночная экскурсия в обсерваторию в сопровождении учёного, 54%
  2. Авторская экскурсия от местного жителя, 52%
  3. Мастер-класс по выпечке пирога в русской печи, 46%
  4. Взаимодействие с объектами современного искусства в ландшафтном парке под открытым небом, 33%
  5. Иммерсивная экскурсия в музеи калача и пастелы, 31%
  6. Музейный ретрит и личное знакомство с создателями частных коллекций, 29%
  7. Знакомство с бережливым производством на предприятии по строительству кораблей, 21%
  8. Участие в реконструкции поморских лодок, 14%

Соцопрос проводили в исследовательской компании Ipsos среди взрослого населения городов России с более 100 тысяч человек, выборка составила три тысячи респондентов.

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