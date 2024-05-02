В путешествие? Популярные виды креативного туризма в России

Между тем, креативный туризм — это когда вы посещаете заповедники, погружаетесь в атмосферу мест и жизнь местных, едите национальную еду. Конечно, креативный туризм требует изучения и познания, но для большинства туристов, а это люди в возрасте 18-25 лет, важнее делать, участвовать самому ради получения опыта и навыков. Причём, молодёжь даже готова переплачивать и ездить по внедорожью, но чтобы были необычные эмоции, впечатления, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Более половины россиян выбрали бы для себя гастрономический и экологический туризм. При этом это люди в возрасте 26-35 лет, которые повидали мир, пользуются глобальными сервисами, сами организуют свои поездки. Исследователи отмечают, что среди респондентов 12% россиян не заинтересованы в креативном туризме, для них ценность — в комфортном отдыхе на курортах.

Восемь видов креативных путешествий, интересных российским туристам