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В путешествие с собакой или кошкой? Отели Крыма готовы принимать туристов с хвостами
иллюстрация: assets.reviews.com

В путешествие с собакой или кошкой? Отели Крыма готовы принимать туристов с хвостами

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:00 31.12.2019

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил города России, где больше всего отелей, готовых принимать туристов с домашними питомцами.

В первую десятку городов, куда можно приехать вместе с собакой или кошкой, вошли Судак, Феодосия, Коктебель, Ялта в Республике Крым и город Севастополь, Анапа, Геленджик, Адлер, Лазаревское в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург. Больше всего отелей, готовых принять туристов с питомцами, расположены в Судаке, Феодосии и Анапе, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) жилья для отдыха туристами, путешествующих с домашними питомцами, в 2019 году.

Десять городов, куда можно поехать с животными:
  1. Судак 5,39%*
  2. Феодосия, 4,44%
  3. Анапа, 3,24%
  4. Геленджик, 3,14%
  5. Адлер, 3,05%
  6. Севастополь, 2,74%
  7. Санкт-Петербург, 2,56%
  8. Коктебель, 2,40%
  9. Ялта, 2,34%
  10. Лазаревское, 2,34%

*Процент броней в отелях, принимающих с животными, от общего числа

В путешествие с собакой или кошкой? Отели Крыма готовы принимать туристов с хвостами

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