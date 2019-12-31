В путешествие с собакой или кошкой? Отели Крыма готовы принимать туристов с хвостами

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил города России, где больше всего отелей, готовых принимать туристов с домашними питомцами.
В первую десятку городов, куда можно приехать вместе с собакой или кошкой, вошли Судак, Феодосия, Коктебель, Ялта в Республике Крым и город Севастополь, Анапа, Геленджик, Адлер, Лазаревское в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург. Больше всего отелей, готовых принять туристов с питомцами, расположены в Судаке, Феодосии и Анапе, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) жилья для отдыха туристами, путешествующих с домашними питомцами, в 2019 году.
- Судак 5,39%*
- Феодосия, 4,44%
- Анапа, 3,24%
- Геленджик, 3,14%
- Адлер, 3,05%
- Севастополь, 2,74%
- Санкт-Петербург, 2,56%
- Коктебель, 2,40%
- Ялта, 2,34%
- Лазаревское, 2,34%
*Процент броней в отелях, принимающих с животными, от общего числа