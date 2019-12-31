В путешествие с собакой или кошкой? Отели Крыма готовы принимать туристов с хвостами

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил города России, где больше всего отелей, готовых принимать туристов с домашними питомцами.

В первую десятку городов, куда можно приехать вместе с собакой или кошкой, вошли Судак, Феодосия, Коктебель, Ялта в Республике Крым и город Севастополь, Анапа, Геленджик, Адлер, Лазаревское в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург. Больше всего отелей, готовых принять туристов с питомцами, расположены в Судаке, Феодосии и Анапе, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) жилья для отдыха туристами, путешествующих с домашними питомцами, в 2019 году.

Десять городов, куда можно поехать с животными: