В Пятигорске впервые проходят гастроли музыкального театра Республики Крым

Коллектив Государственного академического музыкального театра Республики Крым проводит осенние гастроли, которые состоятся с 16 по 19 октября на сцене Ставропольского государственного театра оперетты. Гастрольный тур организован в рамках Всероссийской программы «Большие гастроли. Межрегиональная программа» согласно Федеральному гастрольному плану ФГБУК «Росконцерт». Свои лучшие спектакли театр представит для горожан и гостей Пятигорска, куда крымский коллектив приезжает впервые.

16 октября артисты покажут знаменитый мюзикл Кима Брейтбурга и Карена Кавалеряна «Дубровский». Современная музыка, эффектная хореография, красочные массовые сцены, исторические костюмы сделают зрителя участником романтической истории о любви Владимира Дубровского и Марии Троекуровой.

Театр 17 октября приглашает на мюзикл «Капитанская дочка» по мотивам повести Александра Пушкина. Спектакль о крестьянской войне и восстании Пугачёва, любви и смерти, чести и верности Родине в рассказе авторов мюзикла Максима Дунаевского и Марка Розовского обретает новое звучание.

Мюзикл «Легенда Астурии» — это романтическая новелла, наполненная светлой печалью. Он создан композитором Дмитрием Лазаревым и либреттистом Леонидом Гусаровым по мотивам пьесы испанского драматурга Алехандро Касоны «Утренняя фея». Спектакль будет дан 18 октября.

Продолжится гастрольный тур 19 октября мюзиклом «Пиковая дама» по мотивам произведения Александра Пушкина. Мистическая история вдохновила автора либретто поэта-песенника Наталью Кузьминых и известного композитора Егора Шашина на создание мюзикла с одноименным названием.

Юных зрителей крымские артисты порадуют музыкальной сказкой «Иван да Марья» авторов Кима Брейтбурга и Евгения Муравьева. Сказка состоится утром 19 октября.

Все спектакли доступны по Всероссийской программе «Пушкинская карта».

Пресс-служба министерства культуры Республики Крым.

Фотоматериалы – Государственный академический музыкальный театр Республики Крым.