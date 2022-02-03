В пятницу в Крыму снег и ветер. Объявлено штормовое предупреждение

МЧС распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 4 февраля. На полуостров обрушится циклон. Ожидаются: мокрый снег, гололедица, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. В центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки; отложение мокрого снега.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Подчеркивается, что вся спасательная техника ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» готова к реагированию на возможные чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению. Вопросы обеспечения пожарной безопасности также взяты на особый контроль. Осуществляется мониторинг обстановки.

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