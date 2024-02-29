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В пятницу в Симферополе будет перекрыта улица Желябова

В пятницу в Симферополе будет перекрыта улица Желябова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 21:58 29.02.2024

В городе продолжается обрезка деревьев.

В связи с проведением в Симферополе работ по обрезке зеленых насаждений, с 07:30 до 00:00 часов пятницы, 1 марта будет ограничено движение на участках улицы Желябова (от ул. Гоголя до ул. Горького).

В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам, — отметили в администрации крымской столицы.

Власти и коммунальщики просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты движения.

Узнайте больше:  Завтра в Симферополе перекроют улицу Желябова. Причина «привычная» - обрезка деревьев

В пятницу в Симферополе будет перекрыта улица Желябова

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