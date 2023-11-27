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В работах по ликвидации последствий непогоды в от РСЧС задействовано почти полторы тысячи человек

В работах по ликвидации последствий непогоды в Крым от РСЧС задействовано почти полторы тысячи человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:05 27.11.2023

В Евпатории и Сакском районе введен режим ЧС.

В Крыму продолжаются работы по ликвидации последствий сильнейшего шторма, обрушившегося на полуостров накануне 26 ноября.

В результате сильного ветра в порывах до 40 м/с и осадков в виде дождя и мокрого снега на территории Республики Крым произошли нарушения тепло- и энергоснабжения, падения деревьев, повреждения кровель и автомобилей, а также подтопления жилищной и транспортной инфраструктуры, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

В работах по ликвидации последствий непогоды в Крым от РСЧС задействовано почти полторы тысячи человек

В Евпатории и Сакском районе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В с. Прибрежное и в Евпатории подтопленными остаются 195 жилых домов. Всю ночь специалистами ведомства продолжалась эвакуация населения. В общей сложности, были эвакуированы 326 человек, из них 46 детей.

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Кроме того, до сих пор на территории полуострова остаются отключенными от электроснабжения более 196 тысяч человек. В аварийно-восстановительных работах задействованы 183 бригады «Крымэнерго».

В работах по ликвидации последствий непогоды в Крым от РСЧС задействовано почти полторы тысячи человек

Общая группировка сил и средств РСЧС Республики Крым, задействованная в ликвидации последствий, составляет 1 323 человека, 432 единицы техники, из них от МЧС России 195 человек, 32 единицы спецтехники.

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