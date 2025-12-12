Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | В работу зоопарка в селе Верхнесадовом вмешалась прокуратура
Новости Республики
В работу зоопарка в селе Верхнесадовом вмешалась прокуратура
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В работу зоопарка в селе Верхнесадовом вмешалась прокуратура

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:57 12.12.2025

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов Россельхознадзора проверила исполнение требований законодательства об ответственном обращении с животными.

Установлено, что в селе Верхнесадовом коммерческая организация организовала зоопарк, в котором содержит и использует в культурно-зрелищных целях альпак, кроликов, лам, коз и других животных. При этом на момент проверки фирма не имела лицензии на осуществление такой деятельность. На территории отсутствовала зона для хранения биологических отходов, не имелось емкостей для их сбора, хранения и перемещения. Также отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, предназначенную для кормления животных.

Природоохранный прокурор внес субъекту хозяйствования представление об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Узнайте больше:  В Севастополе вынесли приговор участнице орггруппы, у которой изъяли почти 0,7 кг «соли»

Также прокурор возбудил в отношении директора фирмы дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), ч. 2 ст. 8.53 КоАП РФ (осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках без лицензий) и ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов). По результатам их рассмотрения виновное должностное лицо оштрафовано на 50 тыс. рублей.

После вмешательства природоохранной прокуратуры нарушения устранены. Организация получила лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.