В работу зоопарка в селе Верхнесадовом вмешалась прокуратура

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов Россельхознадзора проверила исполнение требований законодательства об ответственном обращении с животными.

Установлено, что в селе Верхнесадовом коммерческая организация организовала зоопарк, в котором содержит и использует в культурно-зрелищных целях альпак, кроликов, лам, коз и других животных. При этом на момент проверки фирма не имела лицензии на осуществление такой деятельность. На территории отсутствовала зона для хранения биологических отходов, не имелось емкостей для их сбора, хранения и перемещения. Также отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, предназначенную для кормления животных.

Природоохранный прокурор внес субъекту хозяйствования представление об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Также прокурор возбудил в отношении директора фирмы дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), ч. 2 ст. 8.53 КоАП РФ (осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках без лицензий) и ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов). По результатам их рассмотрения виновное должностное лицо оштрафовано на 50 тыс. рублей.

После вмешательства природоохранной прокуратуры нарушения устранены. Организация получила лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Просмотры: 12