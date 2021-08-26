В районе 5-го км Балаклавского шоссе строят детский сад и школу

На улице Верещагина В районе 5-го км Балаклавского шоссе строительство детского сада на 200 мест и школы на 700 учащихся идёт на улице Верещагина.

Полную строительную готовность детского сада мы обеспечим к концу текущего года, как и положено по условиям контракта. Здесь есть определенные особенности технологического присоединения – сети водоотведения синхронизированы с устройством сетей школы, которая должна быть введена в 2022 году. Сейчас пытаемся скорректировать этот процесс, чтобы сдать дошкольное учреждение в срок. По школе работы ведутся согласно графику, готовность – порядка 50%, — цитирует пресс-служба директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

По словам главы департамента капстроительства, совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры будет решен вопрос по устройству подъездной дороги к двум социальным объектам.

Здание детского сада рассчитано на 10 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В состав групповой ячейки войдут раздевалка, игровая, спальня, буфет, туалет. Предусмотрены дополнительные помещения — физкультурный и музыкальный залы, кабинеты преподавателей. На территории оборудуют игровые площадки с теневыми навесами, спортивные площадки, навес для колясок.

Строительство детского сада выполняет компания «КАРБОН». Цена контракта – 206 млн. рублей.

На сегодняшний день готовность объекта – 65%. Ведутся кровельные и фасадные работы, производится внутренняя отделка помещений здания, прокладка инженерных сетей. Уже смонтированы пожарные резервуары, локальные очистные сооружения и резервуары чистой воды. Кроме того, ведутся монолитные работы по устройству подпорной стены с целью исключения сползания грунта, – сказал представитель подрядчика Евгений Бережненко.

В средней общеобразовательной школе предусмотрены учебные кабинеты, а также спальня для группы продленного дня, спортивный, тренажёрный и хореографический залы, музыкальная студия, шахматный класс, фотолаборатория, изостудия, музей, актовый зал, библиотека, медицинский блок и другие административно-хозяйственные помещения. В подвальном помещении будет оборудован тир для стрельбы из пневматического оружия.

На территории школы будут размещены футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, зона со спортивным оборудованием, площадки для прыжков в длину и сдачи норм ГТО. Кроме того, планируется благоустроить территорию, установить ограждение с элементами декора, обустроить тротуары.

Строительство школы выполняет подрядная организация «Севастопольстройпроект». Цена контракта – 782,9 млн. рублей.

На данный момент на объекте ведутся работы по вертикальной планировке, устройство монолитных конструкций здания. Проводится переработка грунта под обратную засыпку, а также гидроизоляция стен цоколя, – отмечает генеральный директор компании-подрядчика Юлия Губанова.

Напомним, в настоящее время в Севастополе строится семь дошкольных учреждений на 1700 мест и пять учреждений образования на 2800 учащихся.