В районе 5 км Балаклавского шоссе в Севастополе строят детский сад

Новый детский сад в районе 5 км Балаклавского шоссе будет рассчитан на 200 мест.

Детский сад будет рассчитан на 10 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Здание детского сада будет состоять из двух этажей. В состав групповой ячейки войдут игровые комнаты, раздевалка, спальня, буфет. Также дополнительные помещения: физкультурный и музыкальный залы. Детский сад будет оборудован всем необходимым для удобства маломобильных групп населения. Стоит отметить, что участок для строительства выбран непростой, здесь необходимо выполнить строительство подпорных стенок, переместить грунт для планирования участка. Есть небольшие сложности с сетями, необходимо провести несколько километров сетей водоснабжения, канализования, газ и электричество, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Работы по строительству детского сада выполняются подрядной организацией «Карбон».

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству котлована здания, разработке грунта под устройство подпорной стены, обустройство строительной площадки: устройство временного ограждения, бытового городка, временных внутриплощадочных дорог. На территории детского сада проектом предусмотрены игровые и спортивные площадки. Срок окончания работ – декабрь 2021 года, – отмечает директор специализированного застройщика «Карбон» Евгений Бережненко.

В настоящее время в Севастополе также началось строительство еще трех дошкольных учреждений: детские сады на улице Хрусталёва, Героев Бреста и модульный детский сад в поселке Кача, которые смогут принять еще порядка 800 детей.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя