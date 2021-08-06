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«Верево Сити»
В районе Балаклавы в открытом море спасали каякеров
Фото: ВК

В районе Балаклавы в открытом море спасали каякеров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:39 06.08.2021

Сегодня днем (в 12:45) на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты Севастополя поступило сообщение о необходимости оказания помощи людям, идущим на каяке в сторону Балаклавы. Из-за усиления ветра каякеры никак не могли самостоятельно продолжить свой маршрут.

К месту происшествия вышел катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Балаклава» ГКУ ЦГЗ г. Севастополя. Спасатели нашли пострадавших, эвакуировали их катером в безопасное место. Работы были завершены в 14:46, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Медицинская помощь каякерам не потребовалась.

В районе Балаклавы в открытом море спасали каякеров

 

В районе Балаклавы в открытом море спасали каякеров

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