В районе Балаклавы в открытом море спасали каякеров

Сегодня днем (в 12:45) на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты Севастополя поступило сообщение о необходимости оказания помощи людям, идущим на каяке в сторону Балаклавы. Из-за усиления ветра каякеры никак не могли самостоятельно продолжить свой маршрут.

К месту происшествия вышел катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Балаклава» ГКУ ЦГЗ г. Севастополя. Спасатели нашли пострадавших, эвакуировали их катером в безопасное место. Работы были завершены в 14:46, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Медицинская помощь каякерам не потребовалась.