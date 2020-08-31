В районе ГРЭСа, в Симферополе горели склады

Сегодня днем в службу спасения поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемых складов, расположенных в Симферополе, пер. Монтажном (район ГРЭС).

К месту происшествия были направлены отделение 5 пожарно-спасательной части, отделение 1 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда и отделение специализированного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым, служба пожаротушения ГУ МЧС России по Республике Крым. По прибытию к месту, сотрудниками МЧС России установлено, что горит неэксплуатируемое бесхозное строение. Сотрудниками МЧС оперативно проведена разведка помещений склада. Пострадавших нет. В 15.49 пожар локализован на площади 70 кв. метров. В 16:38 пожар был ликвидирован полностью, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

В причинах происшествия разбираются эксперты. Отметим, что пожар сопровождался сильным задымлением, что вызвало немало вопросов в соцсетях: что горит на ГРЭСе?