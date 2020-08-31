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В районе ГРЭСа, в Симферополе горели склады
Фото: ГУ МЧС по РК

В районе ГРЭСа, в Симферополе горели склады  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:42 31.08.2020

Сегодня днем в службу спасения поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемых складов, расположенных в Симферополе, пер. Монтажном (район ГРЭС).

К месту происшествия были направлены отделение 5 пожарно-спасательной части, отделение 1 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда и отделение специализированного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым, служба пожаротушения ГУ МЧС России по Республике Крым.

По прибытию к месту, сотрудниками МЧС России установлено, что горит неэксплуатируемое бесхозное строение. Сотрудниками МЧС оперативно проведена разведка помещений склада. Пострадавших нет. В 15.49 пожар локализован на площади 70 кв. метров. В 16:38 пожар был ликвидирован полностью, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

В причинах происшествия разбираются эксперты. Отметим, что пожар сопровождался сильным задымлением, что вызвало немало вопросов в соцсетях: что горит на ГРЭСе?

В районе ГРЭСа, в Симферополе горели склады

Фото: Facebook/Сергей Мельник

В районе ГРЭСа, в Симферополе горели склады  

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