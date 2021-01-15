В районе Грушевского перевала погода устроила автомобилистам армагеддон

Погода в районе Грушевского перевала разбушевалась накануне.

В результате обильного выпадения снега возникла сложная ситуация: на участке автодороги сосредоточилось большое количество автомобилей. Для осуществления контроля, а также предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, немедленно выехала дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», а также коммунальные службы. На месте, коммунальной службой была произведена посыпка песчано-солевой смеси и очистка дороги. В результате, движение было восстановлено, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

Напомним, в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица; усиление северо-западного ветра 15-20 м/с. Также, с 16 по 20 января в Крыму ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 — 8 градусов ниже климатической нормы.

В связи с этим, МЧС Республики Крым призывает автомобилистов быть крайне внимательными при движении по дорогам полуострова. Водителям необходимо предусмотреть возможные чрезвычайные ситуации и быть предельно внимательными и осторожными. На многих участках дорог наблюдаются заморозки и гололедица, поэтому водители должны не только подготовить свой автомобиль к эксплуатации в условиях зимы, но также быть крайне осторожными при движении на дорогах полуострова. Особенно важно соблюдать все меры предосторожности при проезде перевалов, традиционно сложных в плане дорожной обстановки – Грушевский и Ангарский, — подчёркивают в чрезвычайном ведомстве.

ВНИМАНИЕ! С 1 декабря 2020 года в случае неблагоприятных погодных условиях возможно временное ограничение движения транспортных средств на некоторых дорогах регионального и межмуниципального значения Республики Крым.

Также, руководители автотранспортных предприятий должны следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК напоминают жителям и гостям полуострова:

по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте при гололедице и сильном тумане на дорогах;

необходимо соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;

проезжать перекрестки необходимо максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедиться в отсутствии пешеходов;

особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112». Берегите себя и своих близких!