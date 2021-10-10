В районе Керчи с проходящего судна пропал второй механик. Спустя 5 дней его не нашли

В ночь с 4 на 5 октября с судна SORMOVO 3 (флаг России) без вести пропал второй механик. Об этом сообщает SeafarerNews . В момент происшествия сухогруз стоял на якорной стоянке №451 в восьми километрах от берега, в районе Заветного (Ленинский район Крыма, недалеко от Керчи). Сообщается, что второй механик не вышел на ночную вахту, в каюте коллеги не нашли его и около 3 часов ночи подняли тревогу.

Территория данной якорной стоянки относится к Краснодарскому краю, поэтому керченские подразделения спасателей участия в операции не принимают. В районе проведения поисково-спасательной операции были сложные погодные условия, которые не позволяли работать водолазам. Штормовое предупреждение продлено до 13 октября. Уточняется, что судно шло из турецкого порта Самсун в порт Кавказ.