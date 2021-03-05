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В районе курортного поселка Коктебель найдены и уничтожены взрывоопасные предметы

В районе курортного поселка Коктебель найдены и уничтожены взрывоопасные предметы

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:40 05.03.2021

Накануне днем вблизи поселка Коктебель пиротехники ГУ МЧС России по РК  обезвредили взрывоопасные предметов времён Великой Отечественной войны. На открытой территории были обнаружены 2 осколочные бомбы SD-1.

В районе курортного поселка Коктебель найдены и уничтожены взрывоопасные предметы

Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС было привлечено 4 человек личного состава и 2 единицы техники, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

В районе курортного поселка Коктебель найдены и уничтожены взрывоопасные предметы

Фото: ГУ МЧС Росси по РК.

В районе курортного поселка Коктебель найдены и уничтожены взрывоопасные предметы

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