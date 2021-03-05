В районе курортного поселка Коктебель найдены и уничтожены взрывоопасные предметы

Накануне днем вблизи поселка Коктебель пиротехники ГУ МЧС России по РК обезвредили взрывоопасные предметов времён Великой Отечественной войны. На открытой территории были обнаружены 2 осколочные бомбы SD-1.

Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС было привлечено 4 человек личного состава и 2 единицы техники, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.