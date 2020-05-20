В районе Мекензиевых гор планируют обустроить сеть наружного освещения

ГБУ «Горсвет» запланировано поэтапное обустройство наружным освещением территории Мекензиевых гор.

В текущем году «Горсвет» планирует провести работы по обустройству освещения на улицах Путейская, Мищенко, Миндальная, Дорожная, Авангардное шоссе и часть улицы Лесной. На указанных улицах планируется обустройство более 3 км линии наружного освещения, более 100 новых современных светодиодных светильников, а также будет построен новый шкаф управления наружного освещения. В настоящее время проводится процедура государственной закупки и определения подрядной организации на проведение данных работ. До конца года работы по освещению на указанных участках планируют завершить. Это первый этап реализации планов по модернизации наружного освещения Мекензиевых гор. В прошлом году выполнены работы по разработке проектно- сметной документации первого участка и получено положительное заключение государственной экспертизы. После завершения первого этапа, приступят к разработке проектно-сметной документации по второму этапу, с последующим проведением строительно- монтажных работ, с учетом бюджетного финансирования, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, в 2018 году специалистами ГБУ «Горсвет» проведен комплекс работ по обследованию всего микрорайона, в результате определена полная техническая потребность в обустройстве наружного освещения для всего микрорайона Мекензиевых гор. Учитывая большой объем строительно-монтажных работ и выделения значительного бюджетного финансирования, принято решение разделить территорию Мекензиевых гор на несколько участков, которые будут покрываться наружным освещением поэтапно.

Ранее, в 2019 году, Департаментом транспорта и развития дорожной инфраструктуры города в рамках капитального ремонта дороги обеспечено обустройство наружного освещения по ул. Морских пехотинцев.

На участке появилось современное наружное освещение, установлено 42 новых светодиодных светильника.