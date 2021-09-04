В районе мыса Фиолент со скалы сорвался мужчина

Накануне днем (в 15:49) на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты г. Севастополя поступило сообщение о необходимости эвакуации мужчины из труднодоступного места в районе мыса Фиолент. Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, инцидент произошел близ остановки «Маяк».

К месту происшествия оперативно выехали спасатели поисково-спасательного отряда ГКУ ЦГЗ г. Севастополя и сотрудники специализированного отряда ГУ МЧС по г. Севастополю. При помощи альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали пострадавшего из труднодоступного места и передали бригаде «Скорой помощи», — сообщили в Центре гражданской защиты.