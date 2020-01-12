Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В районе плато Ай-Петри произошёл пожар

crimeapress_news

В районе плато Ай-Петри произошёл пожар

В районе плато Ай-Петри произошёл пожар

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:03 12.01.2020

Сообщение о том, что в районе плато Ай-Петри начался пожар, в службу спасения поступило в воскресенье днём — в 15:45. Огонь вспыхнул в двухэтажном деревянном строении.

К месту пожара направлены силы и средства 9 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда (г. Ялта) и 1 водовозка. Благодаря оперативной работе спасателей открытое горение удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 50 кв.метров. Пострадавших нет, — озвучили детали ЧП в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

В районе плато Ай-Петри произошёл пожар

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В районе плато Ай-Петри произошёл пожар

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.