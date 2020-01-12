В районе плато Ай-Петри произошёл пожар

Сообщение о том, что в районе плато Ай-Петри начался пожар, в службу спасения поступило в воскресенье днём — в 15:45. Огонь вспыхнул в двухэтажном деревянном строении.

К месту пожара направлены силы и средства 9 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда (г. Ялта) и 1 водовозка. Благодаря оперативной работе спасателей открытое горение удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 50 кв.метров. Пострадавших нет, — озвучили детали ЧП в пресс-службе МЧС России в Крыму.

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму