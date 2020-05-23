В районе строящейся трассы «Таврида» обнаружили бомбу. Взрывать будут на месте

В районе строящейся трассы «Таврида» обнаружили бомбу SD-50. Вторую за два дня.
21 мая в ходе земельных работ там уже был найден боеприпас таких же типа и калибра. 23 числа севастопольские пиротехники МЧС проводили подготовительные мероприятия для его последующей ликвидации. В процессе было установлено, что в толще грунта на расстоянии около 30-ти метров от первой лежит вторая опасная находка времён Великой Отечественной войны. Обследования показывают, что устройство и состояние взрывателей данных авиабомб не позволяют выполнить транспортировку. Оба предмета в ближайшее время будут уничтожены на месте силами специалистов Главного управления МЧС России по городу Севастополю с соблюдением всех требуемых мер безопасности, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.
СПРАВКА: Немецкие авиационные бомбы SD-50 во время Великой Отечественной войны использовались для поражения живой силы, техники и оборонительных сооружений. Вес боеприпаса – 50 килограммов, вес взрывчатого вещества – 16 килограммов, разлёт осколков – 600 метров, радиус сейсмической опасности – 60 метров.
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