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В районе Золотого пляжа, под Балаклавой травмировалась женщина

В районе Золотого пляжа, под Балаклавой травмировалась женщина

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:14 18.11.2021

17 ноября, в 10:20 на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты Севастополя поступило сообщение о необходимости эвакуации женщины из горно-лесной местности, в районе Золотого пляжа, под  Балаклавой.

К месту происшествия вышел катер поисково-спасательного подразделения «Балаклава» и спасатели поисково-спасательного отряда ГКУ ЦГЗ г. Севастополя. Спасатели эвакуировали ее из труднодоступного места катером и передали бригаде «Скорой помощи», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В спасательной операции было задействовано 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

В районе Золотого пляжа, под Балаклавой травмировалась женщина

В районе Золотого пляжа, под Балаклавой травмировалась женщина

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