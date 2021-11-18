В районе Золотого пляжа, под Балаклавой травмировалась женщина

17 ноября, в 10:20 на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты Севастополя поступило сообщение о необходимости эвакуации женщины из горно-лесной местности, в районе Золотого пляжа, под Балаклавой.

К месту происшествия вышел катер поисково-спасательного подразделения «Балаклава» и спасатели поисково-спасательного отряда ГКУ ЦГЗ г. Севастополя. Спасатели эвакуировали ее из труднодоступного места катером и передали бригаде «Скорой помощи», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В спасательной операции было задействовано 6 человек личного состава и 2 единицы техники.