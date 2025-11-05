В рамках диспансеризации здоровье проверили более 180 тысяч севастопольцев

В ходе аппаратного совещания Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева, и. о. директора департамента здравоохранения города Виталий Денисов доложил о ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения.

На сегодняшний день проведено более 180 тысяч диспансеризаций взрослого населения и свыше 18 тысяч профилактических осмотров. Диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли уже более 52 тысяч человек, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя специалиста.

В результате обследований выявлены заболевания на ранних стадиях. На первом месте среди впервые выявленных болезней — сердечно-сосудистые заболевания (более 4 тысяч случаев). Кроме того, выявлены 288 случаев онкологических заболеваний и более 600 случаев сахарного диабета. Все пациенты взяты под диспансерное наблюдение, а при необходимости им назначается льготное лекарственное обеспечение.

Диспансеризация проводится не только в поликлиниках, но и на фельдшерско-акушерских пунктах. Более 11 тысяч обследований выполнено в сельских населенных пунктах. Для удобства работающих граждан организованы выезды медицинских бригад на предприятия, где уже осмотрено свыше четырех тысяч сотрудников, — подчеркнул и.о. руководителя профильного ведомства.

Отдельное внимание уделяется профилактическим осмотрам детей — за 10 месяцев проведено более 71 тысячи осмотров.

Всего в 2025 году планируется провести более 340 тысяч диспансеризаций взрослого и детского населения.

Кроме того, в городе продолжается вакцинационная кампания. За счет выделенных из бюджета средств закуплено более 110 тысяч доз, что позволяет сохранять высокие темпы и охват населения профилактическими прививками.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

