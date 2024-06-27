В рамках экопроекта «Пчелы» в Симферополе открылась выставка дизайна и ремесел

В Симферополе, в рамках экопроекта «Пчелы» открылась уже третья экспозиция в цикле выставочных мероприятий для мастеров-ремесленников, художников, дизайнеров и других представителей креативных индустрий.
На выставке представлены современные импровизационные лоскутные панно ЭкоИмпровГруппы, созданные под руководством Юлии Решетниковой (Италия, г. Кротоне), школа «Игра в цвет».
Экопроект посвящен проблеме сокращения популяции пчел на планете. Экспонируемые работы выполнены в стиле пэчворк.
Выставка открылась в творческом пространстве Ассоциации «Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым» и НТО Региональный центр народных ремесел «Орьнек».
Посетить выставку в Симферополе можно до 7 июля.
Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.
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С тегами: выставки в Крыму