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В рамках экопроекта «Пчелы» в Симферополе открылась выставка дизайна и ремесел

В рамках экопроекта «Пчелы» в Симферополе открылась выставка дизайна и ремесел

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 13:17 27.06.2024

В Симферополе, в рамках экопроекта «Пчелы» открылась уже третья экспозиция в цикле выставочных мероприятий для мастеров-ремесленников, художников, дизайнеров и других представителей креативных индустрий.

В рамках экопроекта «Пчелы» в Симферополе открылась выставка дизайна и ремесел

На выставке представлены современные импровизационные лоскутные панно ЭкоИмпровГруппы, созданные под руководством Юлии Решетниковой (Италия, г. Кротоне), школа «Игра в цвет».

В рамках экопроекта «Пчелы» в Симферополе открылась выставка дизайна и ремесел

Экопроект посвящен проблеме сокращения популяции пчел на планете. Экспонируемые работы выполнены в стиле пэчворк.

В рамках экопроекта «Пчелы» в Симферополе открылась выставка дизайна и ремесел

Выставка открылась в творческом пространстве Ассоциации «Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым» и НТО Региональный центр народных ремесел «Орьнек».

В рамках экопроекта «Пчелы» в Симферополе открылась выставка дизайна и ремесел

Посетить выставку в Симферополе можно до 7 июля.

В рамках экопроекта «Пчелы» в Симферополе открылась выставка дизайна и ремесел

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.

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