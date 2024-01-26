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В рамках федеральных инвестиционных программ в у завершено строительство двух детских садов

В рамках федеральных инвестиционных программ в Крыму завершено строительство двух детских садов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:19 26.01.2024

Строительство двух дошкольных образовательных учреждений завершилось в Керчи и Ялте. Проекты реализованы в Крыму в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы.

В рамках федеральных инвестиционных программ в Крыму завершено строительство двух детских садов

По информации министерства строительства и архитектуры РК, в Керчи построен детский сад на 200 мест на ул. Вокзальное шоссе, а в Ялте возвели здание, рассчитанное на 230 воспитанников, на пересечении улиц Сеченова и Достоевского.

Детсады рассчитаны на 10 групп детей в возрасте от 3 до 7 лет. Внутри зданий установлены лифты для обеспечения удобства передвижения,  оборудованы музыкальные и спортивные залы, посты охраны, пищевые и медицинские блоки, постирочные и служебно-бытовые помещения. 

Большое внимание уделено вопросам безопасности – на территориях детских садов установлены камеры видеонаблюдения и системы пожарной безопасности. На прилегающей территории смонтированы теневые навесы, а также организованы комфортные игровые и спортивные площадки, — рассказали в минстрое РК.

В рамках федеральных инвестиционных программ в Крыму завершено строительство двух детских садов

С  2014 года в рамках реализации мероприятий Федеральной и Республиканской адресных инвестиционных программ в Крыму введены в эксплуатацию 14 детских садов на 2 990 мест.

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В рамках федеральных инвестиционных программ в Крыму завершено строительство двух детских садов

Фото: минстрой РК.

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