В рамках федеральных инвестиционных программ в Крыму завершено строительство двух детских садов

Строительство двух дошкольных образовательных учреждений завершилось в Керчи и Ялте. Проекты реализованы в Крыму в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы.

По информации министерства строительства и архитектуры РК, в Керчи построен детский сад на 200 мест на ул. Вокзальное шоссе, а в Ялте возвели здание, рассчитанное на 230 воспитанников, на пересечении улиц Сеченова и Достоевского.

Детсады рассчитаны на 10 групп детей в возрасте от 3 до 7 лет. Внутри зданий установлены лифты для обеспечения удобства передвижения, оборудованы музыкальные и спортивные залы, посты охраны, пищевые и медицинские блоки, постирочные и служебно-бытовые помещения. Большое внимание уделено вопросам безопасности – на территориях детских садов установлены камеры видеонаблюдения и системы пожарной безопасности. На прилегающей территории смонтированы теневые навесы, а также организованы комфортные игровые и спортивные площадки, — рассказали в минстрое РК.

С 2014 года в рамках реализации мероприятий Федеральной и Республиканской адресных инвестиционных программ в Крыму введены в эксплуатацию 14 детских садов на 2 990 мест.

Фото: минстрой РК.