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В рамках Госпрограммы развития в Крыму реализуются несколько объектов

В рамках Госпрограммы развития в Крыму реализуются несколько объектов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:34 14.10.2024

В ходе рабочей поездки Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк посетил стройплощадку индустриального парка «Феодосия», проверил как ведется реконструкция и строительство набережной и очистных сооружений в поселках Коктебель и Миндальное, а также строительство дороги Судак – Новый Свет.

Как отметил Юрий Гоцанюк, цель строительства индустриального парка «Феодосия» – значительно повысить инвестиционную привлекательность региона. Это промзона, на которой создается вся необходимая инженерная и транспортная инфраструктура для развития бизнеса.

В этом году в полном объёме должны быть освоены все федеральные лимиты. Дано поручение активизировать работу по заполнению парка. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными резидентами. Для участников СЭЗ предусмотрены преференциальные условия, – заявил Председатель Правительства.

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Также была проинспектирована работа по реконструкции набережной и очистных сооружений в Коктебеле и КОС в посёлке Миндальное, динамика строительства дороги Судак – Новый Свет.

Эти проекты важны для развития нашего региона и улучшения качества жизни жителей, – заявил Юрий Гоцанюк.

В рамках Госпрограммы развития в Крыму реализуются несколько объектов В рамках Госпрограммы развития в Крыму реализуются несколько объектов

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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