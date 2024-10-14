В рамках Госпрограммы развития в Крыму реализуются несколько объектов

Как отметил Юрий Гоцанюк, цель строительства индустриального парка «Феодосия» – значительно повысить инвестиционную привлекательность региона. Это промзона, на которой создается вся необходимая инженерная и транспортная инфраструктура для развития бизнеса.

В этом году в полном объёме должны быть освоены все федеральные лимиты. Дано поручение активизировать работу по заполнению парка. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными резидентами. Для участников СЭЗ предусмотрены преференциальные условия, – заявил Председатель Правительства.

Также была проинспектирована работа по реконструкции набережной и очистных сооружений в Коктебеле и КОС в посёлке Миндальное, динамика строительства дороги Судак – Новый Свет.

Эти проекты важны для развития нашего региона и улучшения качества жизни жителей, – заявил Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым