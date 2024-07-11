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В рамках госпрограммы в у построят и реконструируют 24 объекта КОС
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В рамках госпрограммы в Крыму построят и реконструируют 24 объекта КОС

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:29 11.07.2024

По результатам осмотра очистных сооружений в Крыму состоялось совещание под председательством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексея Васильевича Ересько. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Обсудили подведение итогов объезда объектов КОС в Республике Крым, о ходе выполнения работ по 11 объектам КОС республики, находящимся в стадии проектно-изыскательских работ, а также проблемные вопросы. На сегодня пять объектов уже введены в эксплуатацию — «Орджоникидзе», «Черноморское», «Ленино», «Оленевка» и «Морское». Семь объектов находятся в стадии строительно-монтажных работ. Это КОС «Саки», «Утес», «Миндальное», «Коктебель», «Кацивели», «Малореченское» и «Форос», — сказал Юрий Гоцанюк.

По словам Премьер-министра Крыма, в рамках госпрограммы в Крыму планируют построить и реконструировать 24 объекта канализационно-очистных сооружений.

Реконструкция и строительство КОС позволит применять современные технологии очистки сточных вод, а также привести качественные показатели процесса очистки и обеззараживания к требуемым параметрам. Более того, такая работа исключит загрязнение побережья Черного моря в курортной местности и сведет к минимуму вреда процесса очистки и отходов на окружающую среду, — заявил Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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