фото: пресс-служба Минэкономразвития РК

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:12 17.12.2025

В рамках курсов повышения квалификации для бухгалтеров в Крыму завершили обучение 58 человек. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

По запросу крымского бизнес-сообщества в центре «Мой бизнес» стартовала программа повышения квалификации «Бухгалтер малого и среднего бизнеса». В обучении приняли участие 50 предпринимателей и их сотрудников. Это не формальность, а конкретный ответ на потребности предпринимателей. Наша задача – чтобы у крымских предпринимателей были не только идеи и проекты, но и все необходимые компетенции для их устойчивого развития, – отметила Ирина Кивико.

Как уточнила вице-премьер, в этом году программа включала актуальные темы, среди которых: влияние налоговой реформы 2026 года на бизнес, выбор оптимальной системы налогообложения, правильное ведение бухгалтерского учёта, банковские продукты и программы поддержки для крымских предпринимателей.

Четырёхдневная программа обучения была реализована на базе центра «Мой бизнес» Республики Крым в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Напомним, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», действующий в стране с начала года, объединяет федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, а также развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК

