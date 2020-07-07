В рамках национального проекта «БКАД» отремонтируют 168 км крымских дорог. Большую часть – в этом году

В рамках национального проекта «БКАД» планируется отремонтировать 168 км крымских дорог. Об этом сообщает министерство транспорта РК. В настоящее время подведомственным предприятием митранса ГКУ РК «САД» заключены контракты с тремя подрядными организациями — АО «ЦДС», АО «ВАД» и ГУП РК «Крымавтодор. В рамках этих соглашений, к концу 2020 года рассчитывают отремонтировать порядка 140 км.

В настоящее время подрядной организацией АО «ЦДС» выполняются ремонтные работы на 4 участках региональных автомобильных дорог общей протяженностью 52 км. В свою очередь, АО «ВАД» также приступили к работам на автодороге «Нижнегорский – Белогорск». ГУП РК «Крымавтодор» приступят к работам в конце июля, — сообщили в минтрансе.

Также организацией АО «ЦДС» ведется фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия на участках автомобильных дорог «Северное-Войково», «Шахтино – Кировское», «Анновка-Зуя» и «Виноградово- Ильинка — Водопойное». В местах ослабления конструкции щебеночного основания будет проведено его восстановление, после чего будет выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоёв покрытия. На объекте «Славянское – Евпатория» начало работ запланировано на август 2020 года.

Фото: минтранс РК.