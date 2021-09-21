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В рамках нацпроекта в Севастополе отремонтировали спуск Шестакова
Фото: sev.gov.ru

В рамках нацпроекта в Севастополе отремонтировали спуск Шестакова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:42 21.09.2021

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе отремонтировали спуск Шестакова. Улица расположена в исторической части города — вблизи находятся православный храм, сквер 200-летия Севастополя, учебные заведения, детские сады, городской суд и прокуратура.

Общая протяженность объекта – 446 метров. Специалисты подрядной организации «Агрий» выполнили работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, поднятию люков колодцев, устройству верхнего слоя покрытия и нанесению разметки, — отметили в городском правительстве.

В связи с высокой интенсивностью движения ремонт проводили преимущественно в ночное время.

Ранее в центре города дорожники завершили работы на улицах Пушкина, Марата, Людмилы Павличенко, Лермонтова, Советской. Продолжается укладка исторической брусчатки на улице Суворова.

На сегодняшний день ремонт дорог находится в активной стадии на 85% объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Среди них — дублер проспекта Героев Сталинграда, проспект Античный, улица Бакинская, улица Тисовая, проезд: Фиолентовское шоссе — Технопарк «Маяк», улица Колобова.

В рамках нацпроекта в Севастополе отремонтировали спуск Шестакова

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