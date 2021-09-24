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В рамках нацпроекта в Севастополе ремонтные работы ведутся на 39 дорогах
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В рамках нацпроекта в Севастополе ремонтные работы ведутся на 39 дорогах

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:40 24.09.2021

В Севастополе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» работы ведутся на 39 объектах общей протяженностью более 26 км.

Ремонтом предусмотрена установка бордюров, восстановление тротуаров, устройство нового покрытия из асфальтобетона, замена люков, установка новых дорожных знаков, дорожная разметка. Благоустройство территорий проводятся на улицах Тисовая, Гидрографическая, автодороге Гончарное-Ялта. На участке дороги от дома по ул. Мира, 12 до железнодорожного переезда завершились подготовительные работы, и в ближайшее время специалисты приступят к устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части этих дорог, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Все объекты ремонта нанесены на интерактивную карту национального проекта. Здесь доступна подробная информация по всем объектам программы текущего года, а также фото-результаты дорожных работ прошлых лет, отражающие положительные перемены на дорогах.

Напомним, в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» включен ремонт 76 объектов дорожной инфраструктуры. Работы полностью завершены на 37 дорогах Севастополя, 23 из которых уже введены в эксплуатацию. Общая протяженность дорожных работ составит 54,5 км.

В рамках нацпроекта в Севастополе ремонтные работы ведутся на 39 дорогах

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