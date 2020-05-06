В рамках нацпроектов в Республике Крым освоено выше полутора миллиардов рублей

В рамках нацпроектов в Республике Крым освоено 1,7 млрд. рублей. Вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико рассказала о ходе реализации 49 региональных проектов по 11 приоритетным направлениям.

В целом на реализацию мероприятий региональных проектов в 2020 году предусмотрено 13,5 миллиардов рублей. По состоянию на начало мая освоено 1,7 миллиардов рублей, что составляет 13 % от общего объема предусмотренных средств, — рассказала Ирина Кивико.

Вице-премьер добавила, что в рамках национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» субъектам МСП предоставлено 98 микрозаймов на общую сумму 234, 8 млн. руб., а также предоставлено 26 поручительств на сумму 256 млн. руб., что способствовало привлечению 434,3 млн. руб. кредитных средств. Кроме того, предусмотрено предоставление льготного лизинга АО «Региональная лизинговая компания Республики Крым».

По нацпроекту «Демография» 2 747 семьям назначена ежемесячная денежная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка, еще 1 020 семьям – в связи с рождением третьего или последующих детей. Проведено 188 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием.

Ирина Кивико отметила, что к концу текущего года запланировано завершение строительства 5 детских садов, общеобразовательной школы в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование».

Кроме того, в 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию 2 психоневрологических интернатов в Белогорске и Красногвардейском.

Также осуществляется реконструкция 3 спортивных объектов, запланирована установка 65 спортивных площадок в муниципальных образованиях Республики Крым.

По направлению «Здравоохранение» запланировано оснащение медицинских организаций 10 передвижными медицинскими комплексами и поставка 462 единиц специального оборудования в медицинские организации Республики Крым. Из них 19 единиц уже поставлены и введены в эксплуатацию.

По проекту «Жилье и городская среда» благоустроят 26 общественных территорий в 6 муниципальных образованиях. Капитальный ремонт 4 сельских домов культуры, создание двух модульных библиотек, приобретение 5 автоклубов и создание виртуального концертного зала планируется в рамках реализации национального проекта «Культура».

Реализация проекта по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволит отремонтировать 70 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 203,2 км.

101 социально значимый объект Республики Крым подключат в Интернету по нацпроекту «Цифровая экономика».

Кроме того, в рамках национального проекта «Экология» запланирована посадка лесных культур на площади 250 га, оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.