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В рамках национального проекта дорожники в Севастополе выполнили план работ на 65%
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В рамках национального проекта дорожники в Севастополе выполнили план работ на 65%

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:57 25.04.2025

Завершается ремонт двух улиц Парусная и Мате Залки в районе 7-го км Балаклавского шоссе.

На дорогах полностью устранили просадки, обустроили основание из щебеночно-песчаной смеси и укладывают два слоя асфальтобетонного покрытия.

Дорожники подходят к ремонту комплексно. В этом районе в прошлых годах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 7 дорог. Это Центральный проезд; подъезд к 5–му км Балаклавского шоссе; объезд 5-й км Балаклавского шоссе; проезд СТ «Медик-3» — СТ «Медик-3а» — СТ «Весна» — СТ «Овощевод»; ул. Изумрудная; проезд Фрегатный; ул. Рейдовая.

В этом году в Севастополе нацпроект БКД получил свое продолжение в виде национального проекта «Инфраструктура для жизни» и мы продолжаем свою работу. В том числе в данном районе — на этот год запланирован ремонт 8 дорог: Мате Залки; Парусная — они в высокой степени готовности. При этом, с начала года уже завершены улицы: Лучистая, Солдатская, Гренадерская, Синютина, Баркасная и переулок Цепной, — рассказал первый заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Максимов.  

Всего с начала года ремонт завершили на 54 дорогах.

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Напомним, в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 87 дорог,  протяженностью 34,819 км и один мост.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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