В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в РК ремонтируется 53 объекта

По итогам первого полугодия 2024 года, на некоторых объектах строительные работы уже близятся к завершению. Так, высокий процент готовности – на участках дорог Казанки−Почтовое, Опушки−Соловьевка, Симферополь−Евпатория−Шафранное, а также 5 участках автомобильной дороги общего пользования регионального значения Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году будет отремонтировано 8 участков данной дороги общей протяженностью 63 км.

Добавим, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Крым реализуется 3 региональных проекта: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

На сегодняшний день протяженность опорной сети Республики Крым составляет 1095,420 км, в том числе, 18 участков региональных дорог общей протяженностью свыше 827,169 км — в нормативе 63,12%.

Основная задача нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — это улучшение качества жизни наших граждан. Непосредственная реализация нацпроекта − ремонт дорог и мостов − повысила доступность базовых социальных и других услуг для сельских жителей, увеличила их доходы в населенных пунктах, где были отремонтированы или построены дороги и даже создала новые рабочие места. У многих жителей глубинки республики изменился образ жизни, появились новые перспективы, − цитирует пресс-служба министра транспорта Николая Лукашенко.

За весь период реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 года в Республике Крым отремонтировано около 1100 км автомобильных дорог регионального значения (что составляет 13% от всей сети автомобильных дорог).

С момента старта проекта доля дорог регионального значения, находящихся в нормативном состоянии, выросла более чем в 2 раза.

По информации пресс-службы Министерства транспорта Республики Крым