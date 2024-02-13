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В рамках нацпроекта «Образование» в у откроется два технопарка «Кванториум»

В рамках нацпроекта «Образование» в Крыму откроется два технопарка «Кванториум»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:15 13.02.2024

Благодаря реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» к началу учебного года 2024-2025 гг. в Крыму заработают детские технопарки «Кванториум» в Ялте (на базе школы №2) и Керчи (на базе 26-й школы). На оснащение технопарков из федерального бюджета выделено порядка 42 млн. рублей. Как сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов, уже проводится этап контрактации и определяются помещения под размещение необходимого оборудования.

В рамках нацпроекта «Образование» в Крыму откроется два технопарка «Кванториум»

Детские технопарки «Кванториум» — площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие. Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов, — отметили в Главном управлении.

В рамках нацпроекта «Образование» в Крыму откроется два технопарка «Кванториум»

Благодаря ресурсам школьных «Кванториумов» у детей появится возможность на более качественном уровне изучать школьные предметы, совершенствовать навыки проектной и исследовательской деятельности, а также в рамках дополнительного образования осваивать такие современные направления в сфере науки и технологий.

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В рамках нацпроекта «Образование» в Крыму откроется два технопарка «Кванториум»

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

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