В рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети» в Крыму будут капитально отремонтированы 14 школ

Кроме того, данные средства будут направлены на ежемесячные денежные выплаты классным руководителям и советникам директоров по воспитательной работе, реализацию программы «Земский учитель», развитие дополнительного образования.

Как отметил Сергей Аксёнов, очень важно также, что в 2025 году будет создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого, инициативного бюджетирования.

В числе ключевых направлений и патриотическое воспитание.

К участию в проектах и программах в этой сфере планируется привлечь более 190 тыс. молодых людей. В добровольческую деятельность будет вовлечено более 18 тыс. человек, – сообщил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов напомнил, что национальный проект «Молодежь и дети» пришел на смену нацпроекту «Образование», который реализовывался в 2019–2024 годах.

За это время построено три школы на 2 050 мест. Поставлено специальное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья в 8 интернатов. Открыты 5 детских технопарков «Кванториум» и один мобильный технопарк, два центра цифрового образования «IT-куб», центры «Точка роста» в 220 муниципальных общеобразовательных организациях, а также 12 мастерских в организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, – перечислил Глава республики.

Кроме того, с 2019 года 388 крымских образовательных организаций обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды; 36 учителей, прибывших на работу в сельские населенные пункты в рамках программы «Земский учитель», получили компенсационные выплаты по 1 млн рублей; обновлена материально-техническая база для занятий физкультурой и спортом в 82 общеобразовательных организациях; создано более 71 тыс. мест для дополнительного образования детей; создан Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Республике Крым «Импульс».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым