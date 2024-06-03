В рамках ПМЭФ-2024 Крым планирует подписать ряд соглашений на сумму более 39,5 млрд рублей

В ходе Петербургского международного экономического форума делегация Республики Крым планирует заключить меморандумы на сумму свыше 39,5 млрд рублей. Глава Крыма Сергей Аксёнов отмечает, что подписание каждого из документов означает для республики экономический рост и новые рабочие места.
Традиционно на ПМЭФ Крым представляет самые перспективные инвестиционные проекты. В этом году среди них можно отметить проекты в области комплексного развития территорий, курортного и жилищного строительства, которые будут развернуты в Керчи, Бахчисарайском районе и на западе Крымского полуострова, – сообщил Глава республики.
Сергей Аксёнов выразил уверенность, что по итогам масштабного мероприятия финальная сумма заключенных соглашений окажется еще выше.
СПРАВКА. XXVII Петербургский международный экономический форум состоится 5–8 июня 2024 года. Главная тема: «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста». В 2023 году итогом работы крымской делегации на ПМЭФ стало подписание соглашений и меморандумов на общую сумму 209 млрд рублей.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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