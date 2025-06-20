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В рамках ПМЭФ Крым подписал ряд соглашений на общую сумму более 67,9 млрд рублей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В рамках ПМЭФ Крым подписал ряд соглашений на общую сумму более 67,9 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 13:58 20.06.2025

В рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума Республика Крым подписала два соглашения о реализации инвестиционных проектов и шесть меморандумов о взаимодействии в сфере реализации инвестпроектов на общую сумму более 67,94 млрд рублей. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей. Как проинформировал Сергей Аксёнов, в числе крупных и значимых проектов создание многофункционального культурно-инновационного кластера в Ялте.

Данный проект предполагает масштабную реконструкцию Ялтинской киностудии, а также обустройство общественного пространства с арт-инсталляциями, фонтанами, аллеями, площадками для проведения выставок и фестивалей. Заявленный объем инвестиций – более 25 млрд рублей. Реализация проекта будет способствовать не только развитию отечественной киноотрасли, но и укреплению туристического потенциала нашего региона, – подчеркнул Глава Крыма.

В сфере туризма подписаны меморандумы о взаимодействии между Советом министров Республики Крым и представителями инвесторов в реализации двух проектов с общим объемом инвестиций 20 млрд рублей.

В рамках этих проектов на территории Новофедоровского сельского поселения в Сакском районе планируется создание апарт-отеля, а в городе Саки – гостинично-оздоровительного комплекса, – пояснил Глава республики.

Кроме того, еще два крупных проекта в сфере сельского хозяйства предполагают создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах в общей сложности на 9,8 тыс. голов крупного рогатого скота. Заявленная сумма инвестиций при этом – 5,4 млрд рублей. Также подписаны два соглашения и меморандум о строительстве жилых комплексов в Бахчисарае, Симферополе и Симферопольском районе с объемом инвестиций более 17,5 млрд рублей.

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В заключение Сергей Аксёнов сообщил, что на полях ПМЭФ подписаны соглашения об участии крупнейших банков России в реализации федерального проекта по созданию в Крыму нового курорта «Золотые пески России».

СПРАВКА. XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит в городе Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года. Главная тема: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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