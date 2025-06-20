В рамках ПМЭФ Крым подписал ряд соглашений на общую сумму более 67,9 млрд рублей

Данный проект предполагает масштабную реконструкцию Ялтинской киностудии, а также обустройство общественного пространства с арт-инсталляциями, фонтанами, аллеями, площадками для проведения выставок и фестивалей. Заявленный объем инвестиций – более 25 млрд рублей. Реализация проекта будет способствовать не только развитию отечественной киноотрасли, но и укреплению туристического потенциала нашего региона, – подчеркнул Глава Крыма.

В сфере туризма подписаны меморандумы о взаимодействии между Советом министров Республики Крым и представителями инвесторов в реализации двух проектов с общим объемом инвестиций 20 млрд рублей.

В рамках этих проектов на территории Новофедоровского сельского поселения в Сакском районе планируется создание апарт-отеля, а в городе Саки – гостинично-оздоровительного комплекса, – пояснил Глава республики.

Кроме того, еще два крупных проекта в сфере сельского хозяйства предполагают создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах в общей сложности на 9,8 тыс. голов крупного рогатого скота. Заявленная сумма инвестиций при этом – 5,4 млрд рублей. Также подписаны два соглашения и меморандум о строительстве жилых комплексов в Бахчисарае, Симферополе и Симферопольском районе с объемом инвестиций более 17,5 млрд рублей.

В заключение Сергей Аксёнов сообщил, что на полях ПМЭФ подписаны соглашения об участии крупнейших банков России в реализации федерального проекта по созданию в Крыму нового курорта «Золотые пески России».