В рамках проекта АиФ вышел очередной фильм по Крымским дневникам

Непридуманные истории из дневников детей, ожившие благодаря художникам и аниматорам в первых сериях проекта АиФ, собрали уже более миллиона просмотров на www.dkv.aif.ru . Дневник Зои Хабаровой лег в основу четвертой серии анимационного проекта по “Детской книге войны”. События происходят в оккупированном немецкими войсками Крыму. Героиня, 14-летняя Зоя, говорит голосом заслуженной артистки России Анны Большовой.

Для меня тема войны святая, — сказала Анна, принимая приглашение «АиФ» об участии в озвучке дневников из «Детской книги войны». – И эта работа – действительно большое дело.

В 1941-ом автор дневника — школьница, ее мама – бухгалтер в санатории, папа – зубной врач в ялтинской поликлинике. На глазах Зои ее ялтинский класс начинает редеть: еврейских детей расстреливают вместе с родителями. По улицам Массандры течет выпущенное из бочек вино. Оставшийся без работы папа ходит на море за рыбой: зная, что это еда для кошки, немецкие патрули его не трогают. А кошка Мурка каждый день предупреждает хозяев о налетах немецкой авиации и ведет в подвал вместе со своими котятами. В 1943-ем семья переезжает в Симферополь, где этажом ниже Хабаровых голодает вдова Айвазовского.

Для этой серии из всего богатого материала мы выбрали тот эпизод из дневника, в котором Зоя спасает от смерти отца, — говорит режиссер Олег Агейчев, креативный директор Студии Mozga. – Он попал в облаву, и Зое удалось чудом вычислить отца среди тысячи других и тайно вывести его из гетто. Этот эпизод придает Зоиному повествованию по-настоящему эпический размах — какой мы наблюдаем и во многих других детских дневниках.

В декабре 1941-го в бывшие Массандровские казармы нацисты согнали крымчан еврейской национальности, все жители гетто вскоре были расстреляны. Годы оккупации Крыма навсегда останутся в памяти и зверствами фашистов, и героизмом жителей полуострова: замученные в Аджимушкайских каменоломнях, сопротивление Севастополя, массовые убийства в Керчи, Симферополе и других городах. В дневнике Зои Хабаровой слышны отголоски разворачивающейся на полуострове трагедии. Параллельно и постепенно ломается и ее жизнь.

Дневник Зои в «Детской книге войны» обрывается на лете 1944-го, когда ее родителей арестовывают, а затем высылают из Крыма Зоиных бабушку и дедушку: так девушка остается одна, и после войны ее берут под опеку люди, которых спасал в годы оккупации Крыма отец. Зоя тоже станет врачом, будет жить в Подмосковье. Одна сохранившаяся рукописная страница ее дневника сейчас находится в музее в Керчи.

Для поколений советских детей образцами для подражания становились пионеры-герои. В анимационном проекте по «Детской книге войны» мы показываем юной аудитории совершенно других героев. Сила которых уже не всегда в удали, смелости или смерти за родину – а в том, что им просто удалось выжить. И донести свои истории до нас, — говорит генеральный директор ИД «Аргументы и Факты» Руслан Новиков. — средствами документальной анимации и благодаря эмоциональной озвучке, сделанной лучшими голосами России, мы показываем эту силу – веру в ценность каждой человеческой жизни.