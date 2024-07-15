В рамках проекта «День собственника» в России проведено 17,6 тысяч онлайн-собраний собственников жилья

Целью проекта было увеличить количество онлайн-ОСС с кворумом и принять решения, которые помогут сделать собрания удобнее и для организаторов, и для собственников.

Рассылка информации о ходе голосования, которая велась для удобства организаторов собраний в течение проекта, продолжится и после завершения Дня собственника. По итогам проекта уже запланирован ряд доработок, а часть из них уже внедрена.

В период проведения проекта была доработана база данных ГИС ЖКХ, усовершенствован поиск информации о правах собственности.

По информации пресс-службы МинЖКХ РК