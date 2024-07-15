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В рамках проекта «День собственника» в России проведено 17,6 тысяч онлайн-собраний собственников жилья

В рамках проекта «День собственника» в России проведено 17,6 тысяч онлайн-собраний собственников жилья

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:52 15.07.2024

С марта по июнь текущего года в России проходил проект «День собственника». В этот период управляющие организации – участники проводили общедомовые собрания собственников с голосованием в заочной форме с использованием ГИС ЖКХ. Собственники могли ознакомиться с повесткой, изучить материалы и проголосовать в приложении Госуслуги.Дом или на сайте ГИС ЖКХ в удобное время.

За время Дня собственника участники провели 17,6 тысяч собраний в электронном виде непосредственно через ГИС ЖКХ.

Целью проекта было увеличить количество онлайн-ОСС с кворумом и принять решения, которые помогут сделать собрания удобнее и для организаторов, и для собственников.

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Рассылка информации о ходе голосования, которая велась для удобства организаторов собраний в течение проекта, продолжится и после завершения Дня собственника. По итогам проекта уже запланирован ряд доработок, а часть из них уже внедрена.

В период проведения проекта была доработана база данных ГИС ЖКХ, усовершенствован поиск информации о правах собственности.

По информации пресс-службы МинЖКХ РК

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